Denizli Valiliği 6 büyüklüğündeki depremin son raporunu açıkladı

Raporda, depremin en fazla etkilediği Çardak ve Bozkurt ilçelerinde 410'u konut, 5 cami olmak üzere toplamda 587 yapının ağır hasarlı olarak tespit edildiği belirtildi. Açıklamada yaklaşık 10 bin kişinin etkilendiği deprem bölgesine milyonlarca TL'lik destek sağlandığı da vurgulandı.

Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, depremden yaklaşık 10 bin kişinin etkilendiği kaydedildi. Depremin ardından bölgeye AFAD Başkanlığı'nca çok sayıda araç ve 72 personel gönderildiği ifade edildi. Deprem sonrası Türk Kızılayı tarafından yeme ve içme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgede 16 personel, 7 araç ve 2 ikram aracının görevlendirildiği belirtildi.

Bölgede barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla AFAD Başkanlığınca Denizli'nin Bozkurt ilçesine 480 aile çadırı, 20 genel maksat çadır, Afyon Dazkırı'ya 25 aile çadırı ile Türk Kızılay'ınca 20 aile çadırı ve 6 genel maksat çadırı olmak üzere toplam 500 aile çadırı ve 26 genel maksat çadırı gönderildiği aktarıldı. Gönderilen çadırların 445 adetinin kurulduğu ifade edildi.

Çardak Hükümet Konağının kullanılamaz durumda!

Açıklamada, Çardak Hükümet Konağının kullanılamaz durumda olması sebebiyle kamu hizmetlerinin devamı için konteynerde hizmet verileceği vurgulanarak, “Afetzedelerin geçici barınmalarının sağlanabilmesi amacıyla Bozkurt'ta 8 adet konteyner kurulumu yapılmaktadır. Çardak Hükümet Konağının kullanılamaz durumda olması sebebiyle kamu hizmetlerinin devamı için AFAD Kocabaş deposundan 7 adet ofis tipi, Çardak Havaalanı Uçuş Kontrol Kulesi tadilat edilinceye kadar kullanılmak üzere 3 adet ofis tipi konteyner temin edilmiştir. Çardak Hükümet Konağı bahçesine konuşlandırılan konteynerlere elektrik, su, telefon, internet ve atık su bağlantıları yapılmış olup yerleşkede Nüfus Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, Milli Emlak Şefliği, hakim odası ve mahkeme salonu faaliyet göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

Bölgeye milyonlarca TL'lik destek sağlandı

Bölgeye ayrıca ilgili bakanlıklar ve kurumlar vasıtası ile parasal destek sağlandığı kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

“AFAD Başkanlığınca Bozkurt ilçesi için 200 bin TL, Çardak ilçesi için 200 bin TL ve ortak yakıt, araç bakım ve onarım gibi giderler için 100 bin TL olmak üzere toplamda 500 bin TL ödenek Bozkurt ve Çardak kaymakamlıklarının hesaplarına aktarılmıştır. Ayrıca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce deprem felaketinin yaşandığı gün Bozkurt Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 61 bin 500 TL, Çardak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına 49 bin 200 TL ödenek aktarılmıştır. Bozkurt ilçesinde 83 bin TL, Çardak ilçemizde 21 bin TL nakdi yardım yapılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın 6 aylık kira yardımı ile birlikte taşınma ücretleri karşılanacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Bozkurt ve Çardak Belediye hesaplarının her birine 500 bin TL aktarım yapılmıştır.”

Depremzedeler için konut projeleri hayata geçirildi

Depremzedeler için konut yapılması için de harekete geçildiğinin bildirildiği açıklamada, “Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum tarafından hak sahibi olabilecek depremzedeler için TOKİ imkanlarıyla Bozkurt'ta 150, Çardak'ta 100 adet konut inşa edilmesi talimatı verilmiştir. Çardak'ta halihazırda kaba inşaatı devam eden TOKİ projesinden 59 adet konut depremzedeler için ayrılmış kalan 41 adet konut için ise yeni proje çalışmalarına başlanmıştır. Bozkurt'ta TOKİ için 257 dönüm arazi üzerinde 150 konut için gerekli imar ve proje çalışmaları bitirilmiş olup TOKİ tarafından yer teslimi müteahhide yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Bölgede kesin hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Bölgede kesin hasar tespit çalışmalarının 10 Eylül tarihi itibariyle tamamlandığı vurgulanarak, ağır hasarlı yapılarla ilgili ise “Tamamlanan kesin hasar tespit çalışmalarına göre Çardak ilçesinde 138 konut, 11 ahır, 3 iş yeri, 21 depo, 10 samanlık, 1 cami, Bozkurt ilçesinde 272 konut, 17 ahır, 12 iş yeri, 94 depo, 4 samanlık, 4 cami ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından alınan karar gereği Bozkurt ve Çardak ilçelerinde faaliyette bulunan işverenler için 8 Kasım 2019 tarihine kadar SGK İl Müdürlüklerine başvurmaları durumunda işveren pirim borçları faizsiz olarak 1 yıla kadar ertelenecektir” denildi.