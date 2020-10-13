Denizli Valiliği korona virüsün verdiği acıyı hatırlattı

Denizli Valiliği, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırladığı kamu spotlarıyla vatandaşları uyarmaya ve bilgilendirmeye devam ediyor. Daha önce "Sağlık Çalışanlarını Sevdiklerine Kavuşturmak Bizim Elimizde" sloganıyla sağlık çalışanlarının zorlu mücadelesini gözler önüne seren veren Valilik, “Korona virüs hala aramızda” mesajıyla da vatandaşları alınan tedbirlere uymaları konusunda uyarmıştı.

Denizli Valiliği, kamuoyunda dikkat çeken iki kamu spotunun ardından hazırlanan “Bireysel sorumluluğumuz bizi toplumsal zafere taşısın” temalı üçüncü kamu spotunda virüse yakalanan hastaların yaşadıklarını anlatmaya çalıştı.

Vali Ali Fuat Atik'in talimatıyla çekilen kamu spotunda, mizansen olarak virüs bulaşan ve tedavisinin ardından iyileşen bir hastanın ağzından; “Hastaneye kaldırıldığımda çok acı çekiyordum. Öksürdüğümde ciğerim parçalanıyordu, nefes alamıyor çok acı çekiyordum, ölümün kenarından döndüm. Solunum cihazıyla nefes almaya çalışmak gerçekten çok zordu. Hayatta nefesin bu kadar kıymetli olduğunu o cihaza takıldıktan sonra anladım. Nefesinizin kıymetini bilin, bana bir şey olmaz demeyin. Lütfen çocuğumuz, ailemiz ve toplum sağlığı için önlemlere dikkat edelim. Maskemizi takalım, sosyal mesafemizi sağlayalım” mesajı verildi.