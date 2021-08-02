Denizli Valiliğinden orman yangını ile ilgili açıklama

Denizli Valiliği, Türlübey Mahallesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktığını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Denizli Valiliği, Buldan ilçesinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen yangın ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Valilik tarafından yayımlanan yazılı açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 40 ton su taşıma kapasiteli yangın söndürme uçağı talep edildiğini belirterek, kamuoyunun bilgilendirilmesi valilik tarafından yapılacağını belirtti. Denizli Valiliği tarafından yayımlanan açıklama şöyle; “2 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 12.45 sıralarında Denizli Buldan İlçesi Türlübey Mahallesinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Çıkan orman yangını ile ilgili olarak, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden 16 adet arazöz, 6 adet ilk müdahale aracı, 25 adet tanker, 3 adet dozer ile 2 adet kepçe, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 25 adet arazöz, İl Sağlık Müdürlüğü'nden 6 adet ambulans, 1 adet UMKE aracı ile 20 sağlık personeli, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Tugay Komutanlığı'ndan yeterli sayıda personel ile birlikte özel sektörün de desteğiyle 12 adet iş makinası, su taşıma amaçlı 12 adet beton mikseri bölgede görev almıştır. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 40 ton su taşıma kapasiteli yangın söndürme uçağı talep edilmiş ve uçak yangın söndürme çalışmalarına destek vermiştir. Yangın bölgesine orman yangınını söndürme amaçlı sevk edilen itfaiye, iş makinası, personel ile birlikte yöre halkının ve gönüllülerin de desteği ile orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları devam etmekte ve yangın tamamen kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Sosyal medyada bir takım gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı, bu paylaşımların halkımızda tedirginlik oluşturduğu üzülerek müşahede edilmiştir. Böyle zamanlar birlik günüdür ve yüreğimize düşen yangını el ele verip birlikte söndürme gayreti içerisine olma günüdür. Buldan İlçemiz Türlübey Mahallesi'nde çıkan ve büyük oranda söndürülüp tamamen kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangını ile ilgili olarak; kamuoyunun bilgilendirilmesi Valiliğimizce yapılacaktır. Vatandaşlarımızdan resmi makamlar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmemeleri önemle rica olunur” denildi.