Denizli Valisi Ali Fuat Atik aylar sonra Hatay'dan ayrılıyor

Hatay'da koordinatör vali olarak görev yapan ve boynuna taktığı kemoterapi şişesiyle gizlediği hastalığı ortaya çıkan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, “61 gündür bilfiil emrinde olduğumuz Hatay ilimizden siz değerli vatandaşlarımıza hizmet etmenin kıvancıyla bugün ayrılıyoruz. Asli görev yerimiz Denizli'mize dönerken Hatay'ı yüreğimizde götürüyoruz” dedi.

6 Şubat'ta meydana gelen depremde Hatay'a koordinatör vali olarak atanan Denizli Valisi Ali Fuat Atik, deprem bölgesi Hatay'daki görevinin sona erdiğini duyurdu. Vali Atik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan büyük bir depremle sarsıldık. Depremin etkisi öyle güçlüydü ki büyük yıkım ve can kayıplarına sebep oldu. Yüreklerimiz yangın yerine döndü. Canlarımızı kaybettik. Tarifsiz bir acı ve hüzün sadece depremin yaşandığı illerimizi değil Türkiye'nin her yerini sardı. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu büyük sarsıntının hemen ardından, yıkımın ve can kaybının en fazla yaşandığı ilimiz olan Hatay'a görevlendirilen koordinatör valilerden biri oldum. Devletimiz ilk andan itibaren ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferber olmuş çalışmalara başlamıştı. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsi meselesi olarak gördüğü Hatay'da bulunduğumuz sürede, gördüğümüz manzara bizleri derinden sarsmış binlerce yıllık kültür mirasının beşiği olan Hatay, büyük bir yıkım yaşamıştı. Devlet olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile dört elle hemen işe koyulduk. Milletimizin seferberliği ise gücümüze güç kattı. Türkiye teyakkuz halindeydi. Depremin derin yaralar açtığı 11 ilimizde devletimiz engin şefkatiyle depremzede vatandaşlarımızın yüreğine dokunmak ve acılarını hafifletmek için var gücüyle çalıştı. Tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi milli birlik ve beraberlik ruhuyla kenetlenerek, milletimiz devletimizin şemsiyesi altında elinden geleni fazlasıyla yaparak cansiparane bir gayret ortaya koydu” dedi.

“Yeri geldi kardeşini yitirmiş bir vatandaşımıza kardeş, evladını yitirmiş bir acılı anneye evlat, evini yitirmiş bir aileye sıcak bir umut olmak için hepimiz üzerimize düşeni yaptık. 5 bin yıllık maziyi faziletle bağrında büyüten, Anadolu'daki 1000 yıllık hâkimiyeti cesaretiyle pekiştiren Türk milleti; zaferde, mutlulukta olduğu gibi acıda, kederde ve tasada da bir ve beraber olmuş kardeşlerini yalnız bırakmadı. Bu zor vakitleri ardımızda bırakmak için var gücümüzle çalıştık ve umudumuzu asla kaybetmedik. Hatay'ın ve Hataylının acısını paylaştık, yarasını sardık. Memleketimizin bize ihtiyaç duyduğu en kritik süreçte devletimizin emrinde, milletimizin hizmetinde olmaktan büyük onur duyduk. Türk milletinin yüksek birliği, beraberliği, kardeşliği, dayanışması ve vefası olduğu sürece evelallah aşamayacağımız zorluk yok. 61 gündür bilfiil emrinde olduğumuz Hatay ilimizden siz değerli vatandaşlarımıza hizmet etmenin kıvancıyla bugün ayrılıyoruz. Asli görev yerimiz Denizli'mize dönerken Hatay'ı yüreğimizde götürüyoruz. Burada, acının kol gezdiği bir dönemde sizlerle hemhal olmak, bizleri derinden yaralasa da birbirinden kıymetli insanlar tanımanın mutluluğunu yaşadık. Bu duygu ve düşüncelerle böyle bir felaketin ve yol açtığı acıların ülkemizde ve dünyada tekrar etmemesini müteessir bir hissiyatla temenni ediyor; depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Cenab-ı Hakk'tan rahmet, geride kalanlara sağlık ve sabır diliyorum. Allah necip milletimize bir daha böyle büyük acılar yaşatmasın” diye konuştu.