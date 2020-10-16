Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Çameli'de incelemelerde bulundu

UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı seçilen üç telli cura ustası Hayri Dev'in oğlu Bayram Dev tarafından yapılan 3 telli cura hediye edildi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Çameli ilçesinde bir dizi incelemelerde bulunmak üzere ilçeyi ziyaret etti. İlk olarak Çameli Kaymakamlığı'nı ziyaret eden Vali Ali Fuat Atik, burada Kaymakam Kerem Yenigün ve diğer ilçe protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Kaymakamlık Makamına geçen Vali, ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Çameli Belediyesini ziyaret eden Vali Atik, Belediye Başkanı Cengiz Arslan'dan belediyenin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar ve yatırımların son durumları hakkında bilgi aldı. Başkan Arslan tarafından Vali Atik'e ziyaretin anısına Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi Kültürel Miras Taşıyıcısı seçilen, üç telli cura ustası Hayri Dev'in oğlu Bayram Dev tarafından yapılan 3 telli cura hediye etti. Belediye ziyaretinin ardından Çameli ilçesinde yaşayan halkın huzur ve güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak için Çameli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığına ziyarette bulundu.

Vali Atik Hayri Dev odasında incelemelerde bulundu

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan UNESCO tarafından Yaşayan İnsan Hazinesi seçilen, üç telli cura ustası Hayri Dev'i adını taşıyan Hayri Dev Kültür Merkezine gitti. Konferans salonu, düğün salonları, atölyeler ve müzik odası ile Hayri Dev'in tanıtılıp, eserlerinin gelecek nesillere aktarılacağı Hayri Dev odasında incelemelerde bulunan Vali Atik, Çameli ve Denizli'nin adını tüm dünyaya duyuran büyük ustanın adının kültür merkezine verilmesinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Vali Ali Fuat Atik daha sonra Çameli İlçesinin doğa harikalarından biri olan ilkbahar ve sonbahar aylarında rafting organizasyonlarının düzenlendiği Emecik Kanyonu'nda incelemelerde bulundu.