Denizli Valisi Ali Fuat Atik denetimlerine devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları ile Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanan, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla harekete geçirilen korona virüs tedbirlerine ilişkin 7'inci büyük denetim Denizli'de gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve Süleyman Soylu' nun talimatları ile Türkiye genelinde eş zamanlı uygulanan, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla harekete geçirilen Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yedinci büyük denetim Denizli'de gerçekleştirildi.

Denetimler kapsamında ilk önce Ankara yolu emniyet uygulama noktasında ve Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimlere Denizli Valisi Ali Fuat Atik ve beraberindekiler katıldı. Vali Atik öncülüğünde gerçekleştirilen denetimlerde Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve ilgili birim müdürleri ile birlikte şehirlerarası yolcu otobüsleri durdurularak yolcuların HES kodu kontrolü yapıldı. Denetimde vatandaşlara salgınla mücadelenin önemi, maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı. Son olarak Vali Ali Fuat Atik yolculara el dezenfektanı, kolonya, maske ve ıslak mendilden oluşan hijyen kiti hediye etti.