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Denizli ve 4 il için fırtına uyarısı

Denizli, Konya, Isparta, Antalya ve Burdur’un güneybatı ilçelerinde yarın fırtına beklendiği açıklandı.

Denizli, Konya, Isparta, Antalya ve Burdur'un güneybatı ilçelerinde yarın fırtına beklendiği açıklandı. Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması belirtildi.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Denizli ve Konya'nın güneybatı ilçelerinde, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ile Burdur ilinde fırtına beklendiği açıklandı. Güney ve güneybatı yönlerinden gelecek olan fırtınanın saatte 50 ile 74 kilometre olması bekleniyor. Yer yer kısa süreli olarak kuvvetli fırtına saatte 75 ile 88 kilometre hızı şeklinde esmesi öngörüldüğü açıklandı.


Fırtınadan dolayı meydana gelebilecek soba, baca gazı zehirlenmesi, ağaç, direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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