Denizli ve çevre illerde etkili olan yağışlar yerini sıcağa bırakıyor

Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak'ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 3 kentte etkili olan yağışların bugünden sonra yerini sıcaklara bırakacağı tahmin ediliyor.

Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamaya göre, 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak'ta sağanak yağış bekleniyor. Bölgede yer yer havanın gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklandı.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, son 4 gündür 3 il genelinde etkili olan yağışların bugün itibariyle sona edeceğini ve yağışlı havanın yerini sıcağa bırakmasının beklendiğini duyurdu.