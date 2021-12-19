Denizli ve ilçeleri güne beyaz örtüyle uyandı

Denizli'nin ilçelerinde ve kent merkezinde gece saatlerinde bu yana etkili olan kar yağışının ardından vatandaşlar güne beyaz bir örtüyle uyandı.

Denizli ve ilçelerine dün gece saatlerinde etkili olan kar ile karışık yağmur yağışının ardından sabah saatlerinde güne uyanan vatandaşlar beyaz örtüyle karşılaştı. Yüksek kesimlerde boyu 25 santimetre olan kar, kent merkezinde ise 15 santimetre boyutunda oluştu. Ekipler yoğun kar yağışının ardından kapanan yollarda çalışmalar yaparak ulaşımı açarken, bir çok noktada ise araçlar hareket etmekte zorlandı. Sürücülere araçlarına zincir takma konusunda uyarıda bulunan ekipler, kazaların oluşmaması için önlem aldı. Vatandaşlar ise kar yağışının tadını doyasıya çıkardı.