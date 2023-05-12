Denizli ve Uşak'ın turizm destinasyonu tanıtıldı

Denizli ve Uşak illeri arasında alternatif turizm rotasının oluşturulması ve turizm potansiyellerinin tanıtılması için turizm sektörü temsilcilerine yönelik tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Tanıtım etkinliğine Denizli'de faaliyet gösteren 17 seyahat acentesinin temsilcileri katıldı.

Düzenlenen etkinlikle özellikle, Pamukkale-Karahayıt bölgesine gelen turistlere farklı bir rota ve turizm ögelerinin sunularak geceleme sayılarının arttırılması hedefleniyor. Bu çerçevede Denizli ve Uşak arasındaki yaklaşık 100 kilometrelik rota üzerinde bulunan tarihi ve doğal güzellikler tanıtılarak turizm ürünü olarak pazarlanacak. Turizm rotasında Denizli'nin Buldan ilçesindeki Tripolis Antik Kenti, Buldan Konakları; Çal ilçesindeki Kısık Kanyonu, Çal'ın yerel ve doğal ürünleri ve Çal Bağ Rotası ile Ulubey ilçesinde bulunan Ulubey Kanyonları, Balundos Antik Kenti ve Karahallı ilçesindeki Clandras Köprüsü bulunuyor.

Tanıtım etkinliğinin ilk gününde kuruluşu Lidyalılar dönemine kadar giden ve bulunduğu coğrafya itibariyle bir kavşak noktası olmasından dolayı sınır, ticaret ve tarım merkezi olan Tripolis Antik Kenti ziyaret edildi. Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ve arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği antik kent hakkında ziyaretçilere arkeologlar tarafından bilgi verildi. Ardından Buldan ilçesine geçilerek Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin özelliklerini yansıtan, Buldan yöresine özgü mimari özellikleri ile tarihi Buldan Konakları gezildi. Burada yerel rehber Sait Yalçın tarafından Buldan Konakları'nın tarihçesi, mimari özellikleri ve hikayeleri anlatıldı.

Etkinliğin Uşak durağında 77 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci kanyonu olarak bilinen Ulubey Kanyonu oldu. Ziyaretçiler, Ulubey Kanyonu'nda yaklaşık 1 km'lik trekking rotasını yürüyüp kanyonda bulunan cam seyir terasını, salıncak ve zip-line vb. turistik ürünleri deneyimledi.

Tanıtım etkinliğinin ikinci günü Uşak'ın Karahallı ilçesinde bulunan tarihi Friglere dayanan Clandras Köprüsü'nde başladı. Fotoğraf çekimlerinin ardından Çal'a hareket eden ziyaretçiler, Çal Hançalar Köprüsü ve Kısık Kanyonunun doğal güzellikleri görme imkanı buldu.