Denizli yağışlı havanın etkisi altına giriyor

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmeye göre, Denizli'nin yarından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, “Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günü beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Cumartesi günü güney yönlerden (Lodos) fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına, yüksek kesimlerde tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Cumartesi günü mevsim normallerinin üzerinde olması beklenen hava sıcaklıklarının Pazar gününden itibaren yağışlarla beraber hissedilir derecede azalarak mevsim normalleri civarına düşmesi bekleniyor” denildi.

Beklenen yağışlı hava dalgasının 10 Mart saat 18.00 ila 16 Mart saat 18.00 arasında etkili olacağı kaydedildi.