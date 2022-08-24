Denizli yaz ve kışı aynı günde yaşadı

Merkez ilçelerden Merkezefendi'de etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su baskınları yaşanırken, Pamukkale ilçesinin genelinde ise güneşli ve sıcak bir hava hakim oldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde öğleden sonra aniden bastıran şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Bozburun ve Bakırlı mahalleleri çevresinde yaklaşık yarım saat etkili olan yağış nedeniyle ana yollar ile bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, Denizli - İzmir karayolu üzerinde bulunan Hal Kavşağı olarak bilinen köprü altında oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Mahsur kalan sürücülerin imdadına yetişen itfaiye ekipleri, gelen ihbarlar doğrultusunda su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerine de anına müdahale etti.

Merkezefendi ilçesinin bazı bölümlerinin su baskınlarıyla mücadele ettiği anlarda ise kent merkezinin yanı sıra Pamukkale ilçesi genelinde ise yazdan kalma günlerine devam etti. Yaşanan su baskınlarından habersiz olan vatandaşlar, güneşli ve sıcak havanın etkisiyle park ve sokaklara akın etti.

Yaz ve kışı aynı günde yaşayan Denizli'de, önümüzdeki 2 gün daha sürmesi beklenen yerel kuvvetli yağışlara karşı uyarı yapıldı.