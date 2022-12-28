Denizli yılbaşına sisli ve puslu girecek

Denizli'de yılbaşında hava durumunun yüksek basıncın etkisiyle az bulutlu ve sisli olması bekleniyor.

Meteoroloji 28 Aralık 2022 ve 02 Ocak 2023 tarihleri arasındaki hava durumunu açıkladı. Yapılan açıklamada, “Yılbaşında ve 2023 yılı ilk günlerinde Denizli'de yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor. Yüksek basıncın etkisiyle bölge genelinde parçalı ve az bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, iç kesimler başta olmak üzere gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının; bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. En düşük 3, en yüksek ise derecenin 15 olması bekleniyor” ifadelerine yer verildi.