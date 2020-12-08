Denizli yüzme şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası, Kulüplerarası Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Uzun Kulvar Milli Takım Seçmesine katılacak sporcuların mücadele edeceği Denizli İl Şampiyonası Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı.

Spor tesislerinde birçok müsabaka ve turnuvaya ev sahipliği yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, 8-9 Aralık 2020 tarihleri arasında Türkiye Turkcell Kısa Kulvar Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonası, Kulüplerarası Türkiye Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası ve Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerine (Olimpiyat Akredite) katılacak sporcuların yarıştığı Denizli İl Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya 7 ayrı kulüpten 88 sporcu katılıyor. Pandemi kurallarının uygulandığı şampiyonada dereceye giren sporcular Muğla'da yapılacak Bölge Şampiyonası'na katılacak.