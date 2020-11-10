Denizli'de 09.05'te çalan sirenle birlikte hayat 2 dakikalığına durdu

Denizli’de 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni protokol üyelerinin çelenk sunumu ile başladı.
Denizli'de 10 Kasım Atatürk'ü anma töreni protokol üyelerinin çelenk sunumu ile başladı. Kentte saat 09.05'te ise çalan sirenler eşliğinde hayat adeta 2 dakikalığına durdu.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82. yılı törenleri çelenk sunumu ile başladı. Denizli Valiliği'nde ki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli 11. Tugay Komutanlığı Komutan Yardımcısı Vekili Piyade Albay Cengiz Güven valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu.
Milletvekilleri, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, protokol üyeleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların katıldığı tören çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ile İstiklal Marşı'nın okundu. Denizli'de saatler 09.05'i gösterdiği sırada sirenler eşliğinde hayat adeta 2 dakikalığına durdu.