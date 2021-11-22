Denizli'de 1 haftada 102 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 56'sı maddi hasarlı, 45'i yaralanmalı ve 1'i ölümlü olmak üzere toplam 102 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 15 ile 21 Kasım 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 22 bin 443 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 320 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 102 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 45'i yaralanmalı, 56'sının maddi hasarlı ve 1'inin ölümlü olduğu aktarıldı.