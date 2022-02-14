Denizli'de 1 haftada 104 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 70'i maddi hasarlı, 34'ü yaralanmalı olmak üzere toplam 104 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 7 ile 13 Şubat 2022 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 17 bin 892 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 566 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 104 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 34'ünün yaralanmalı, 70'inin maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından 296 okul servisi denetlenirken, 11 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.