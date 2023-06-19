Denizli'de 1 haftada 114 kişi tutuklandı

Denizli'de son 1 haftada yapılan asayiş çalışmalarıyla birlikte hakkında yakalama emri bulunan 114 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denizli'de son 1 hafta içinde yapılan faaliyet raporu açıklandı. Bu çerçevede ekipler, 39 bin 28 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. Aynı zamanda 130 umuma açık istirahat ve eğlence yeri ile geçici konaklama noktaları da denetlendi. Denetimler sonucu 3 ayrı umuma açık yerinde toplam 14 kadının konsomatris olarak çalıştığı, 1 işyerinde canlı müzik belgesinin bulunmadığı ve ses yükseltici kullanarak müzik yayını yaptığı tespit edildi. Kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulandı. Yapılan çalışmalar neticesinde: 3 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca, 2 kesici delici alet, 2 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi. Hafta içinde 114 kişide tutuklanarak cezaevine gönderildi.