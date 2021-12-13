Denizli'de 1 haftada 117 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 74'si maddi hasarlı, 48'i yaralanmalı olmak üzere toplam 122 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 6-13 Aralık 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 19 bin 279 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 3 bin 338 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 122 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 45'i yaralanmalı, 72'sinin maddi hasarlı ve 1'inin ölümlü olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından 143 okul servisi denetlenirken, 4 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.