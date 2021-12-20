Denizli'de 1 haftada 141 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 69'u maddi hasarlı, 72'si yaralanmalı olmak üzere toplam 141 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 08 ile 19 Kasım 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 14 bin 587 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 173 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 141 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 72'si yaralanmalı, 69'u maddi hasarlı olduğu aktarıldı. Öte yandan, ekipler tarafından 150 okul servisi denetlenirken, 1 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.