Denizli'de 1 haftada 144 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 81’i maddi hasarlı, 63’ü yaralanmalı olmak üzere toplam 144 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 81'i maddi hasarlı, 63'ü yaralanmalı olmak üzere toplam 144 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 27 Eylül ile 3 Ekim 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 21 bin 353 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 557 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 144 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 62'sinin yaralanmalı, 81'inin ise maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.