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Denizli'de 1 haftada 171 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 79’u maddi hasarlı, 92’si yaralanmalı olmak üzere toplam 171 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 79'u maddi hasarlı, 92'si yaralanmalı olmak üzere toplam 171 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 05 ile 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 22 bin 030 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 4 bin 363 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 171 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 92'sinin yaralanmalı, 79'unun maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

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