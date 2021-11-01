Denizli'de 1 haftada 76 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 15'i maddi hasarlı, 61 yaralanmalı olmak üzere toplam 76 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 25 ile 31 Ekim 2021 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 19 bin 968 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 6 bin 468 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 76 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 61'inin yaralanmalı, 15'inin maddi hasarlı olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından 141 okul servisi denetlenirken, 4 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.