Denizli'de 1 haftada 94 trafik kazası meydana geldi

Denizli'de geçtiğimiz son bir hafta içerisinde 63'ü maddi hasarlı, 31'i yaralanmalı olmak üzere toplam 94 ayrı trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, son 1 haftalık dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler hakkında açıklama yaptı. Bu doğrultuda Denizli'de 14 ile 20 Şubat 2022 tarihleri arasında trafik ekipleri koordinesinde 20 bin 462 aracın kontrol edildiği ve bu araçlardan 5 bin 180 tanesi hakkında işlem yapıldığı açıklandı. Kent genelinde toplamda 94 trafik kazasının meydana geldiği kaydedildi. Yaşanılan trafik kazalarından 31'inin yaralanmalı, 63'ünün maddi hasarlı kaza olduğu aktarıldı.

Öte yandan, ekipler tarafından 94 okul servisi denetlenirken, 2 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı.