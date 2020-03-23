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Denizli'de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 115 şahıs yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada yapılan uygulamalarda 23 bin 328 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 115 şahıs yakalandı.


Denizli'de, polis ekipleri tarafından 16-22 Mart tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 23 bin 328 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 115 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 1 adet çalıntı araç, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı otomobil müzikçaları, 1 adet çalıntı bluetooth radyo ve kumar oyunlarında ele geçirilen 790 TL ile 50 Amerikan Doları ele geçirildi.


Hırsızlık ile çeşitli olaylara ve suçlara karışan 67 şahıs adli makamlara çıkarılmasının ardından 14 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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