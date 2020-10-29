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Denizli'de 1 mahalle daha karantinaya alındı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çameli ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi, korana virüs testi pozitif çıkan ve temaslı kişi sayısının artması nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi, korana virüs testi pozitif çıkan ve temaslı kişi sayısının artması nedeniyle 14 gün karantinaya alındı.



Çameli Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla ilgili olarak yapılan açıklamada; “İlçemiz Yeşilyayla Mahallesi pozitif ve temaslı vatandaş sayısının artması nedeniyle bugün saat 16.00'dan itibaren 14 gün karantinaya alınmıştır. Gıda ve diğer tüm ihtiyaçlar için 0545 680 54 14 aramanız halinde siparişleriniz Kaymakamlık Vefa Destek Grubu tarafından evinize bırakılarak temin edilecektir. Tüm dünyada olduğu gibi ilçemizde de vaka sayıları artmakta olduğundan; Çamelili hemşehrilerimizin başta hane ziyaretleri ve taziyelere katılmaması, misafir kabul etmemesi, zorunlu kalmadıkça dışarı çıkmaması, maske-mesafe-temizlik kurallarına daha da özen göstermesi önemle rica olunur” denildi.

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