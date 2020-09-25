İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de 1 mahalle karantinaya alındı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındığı öğrenildi.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında bir mahalle karantinaya alındığı öğrenildi.


Sarayköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, mahallede pozitif vakalara rastlandığı ve karantina uygulaması başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda mahalleye giriş ve çıkışların 7 gün süresince kapatıldığı, sağlık ekipleri tarafından ise tarama çalışmalarına başlandığı belirtildi. Vaka sayısındaki artış durumuna göre bu sürenin ikinci bir emre kadar uzatılabileceği öğrenildi.


Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından mahalleye giriş ve çıkışların kapatıldığı, iş makineleriyle de mahallenin diğer yakın mahallelere olan bağlantı yolları da kapatıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.