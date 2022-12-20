Denizli'de 10 bin aileye eğitim verildi

Milli Eğitim Bakanlığınca ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlatılan ‘Aile okulu' projesiyle bugüne kadar Denizli'de 10 binin üzerinde aileye eğitim verildi.

12 Ağustos 2022 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı açılış töreniyle 81 ile yaygınlaştırılan proje ilimizde de 19 ilçede halk eğitimi merkezlerince uygulanmaya başladı. Aile Okulu projesi sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi ve etkili iletişim, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi farklı konulardaki eğitimlerle aileleri çok yönlü olarak destekliyor. Halk Eğitimi Merkezleri aracılığı ile okul bünyelerinde hafta içi ya da hafta sonu on ana başlıkta 44 saat olarak verilen eğitimlerle ailelerimizin yapısı çok boyutlu olarak destekleniyor ve böylece aile içi iletişim çok daha güçlü hale geliyor.

Merkezkefendi Gazi İlkokulu'nda Aile Okulu eğitimleri veren okul öğretmenlerinden Medine Demirkapı; “Bakanlığımız tarafından geliştirilen Aile Okulu projesi çerçevesinde eğitimler veriyoruz. Eğitimlere katılan velilerimizden çok olumlu dönüşler aldık. Eğitimlere katılım ve ilginin üst düzeyde devam ediyor" dedi.

Aile Okulu eğitimlerine katılan veliler ise hazırlanan proje için Milli Eğitim Bakanlığı ile eğitimleri veren öğretmenlere teşekkür etti.