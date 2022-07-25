İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Denizli'de 10 on binlerce kaçak tütün malzemesi ele geçirildi

Denizli’de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 10 binlerce kaçak tütün malzemesi ele geçirildi.

Denizli'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 10 binlerce kaçak tütün malzemesi ele geçirildi. Kaçak ürünlerin satışını yaptığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



Denizli'de “Tütün ve Tütün Mamülleri Kaçakçılığı” suçunun önlenmesine yönelik yapılan 2 ayrı operasyonda, iş yerlerinde içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş sarma sigara satışı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu” çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı.


Yapılan operasyon ve aramalarda 30 bin adet kaçak makaron, 40 bin 800 adet kaçak sigara yapım malzemesi ele geçirildi. Kaçak ürünlerin satışını yaptığı iddia edilen 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.