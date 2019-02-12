Denizli'de 100 bin kişi yüzme eğitimi aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde faaliyete geçirdiği 8 kapalı yüzme havuzunda yüzme eğitimi alan kişi sayısı 100 bine ulaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2014 yılında yaptığı Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ile birlikte geçen yıl il merkezinde 3, ilçelerde ise 4 adet olmak üzere toplam 8'e ulaşan kapalı yüzme havuzları vatandaşlardan yoğun bir şekilde talep görüyor. Başta yüzme olmak üzere çeşitli spor dallarında ücretsiz kurs veren il merkezi ve ilçelerdeki tesisler açıldığı ilk günden itibaren vatandaşların akınına uğramaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesine ait Kayıhan, İncilipınar, Anafartalar-Dokuzkavaklar, Çakmak-Karahasanlı, Honaz, Tavas, Acıpayam ve Çivril Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi olmak üzere toplam 8 adet kapalı yüzme havuzunda "çocuklar", "yetişkin bay" ve "yetişkin bayan" olmak üzere 3 ayrı kategoride ücretsiz kurs verilen kişi sayısı 11 Şubat 2019 itibariyle 100 bine ulaştı.

“Denizli'de ne varsa ilçelerimizde de o olacak”

"Denizli'de yüzme bilmeyen kimse kalmayacak" diyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlililere yaz-kış hizmet veren kapalı yüzme havuzları ile ne kadar doğru bir iş yaptıklarının ortada olduğunu söyledi. Başta çocuklar ve gençler olmak üzere 7'den 70'e herkesin sporla iç içe yaşaması için yatırım yapmaya devam ettiklerini vurgulayan Başkan Zolan, "Biz 'Denizli'de ne varsa ilçelerimizde de o olacak' dedik. Bugün kent merkezimizle birlikte Honaz, Tavas, Acıpayam ve Çivril ilçelerimizde de binlerce vatandaşımız kapalı yüzme havuzlarımıza gidiyor,yüzme öğreniyor, spor yapıyor. İnşallah yarının sporcuları, şampiyonları buralardan çıkacak. Nerede neye ihtiyaç varsa yapmaya, Denizlimize güzellikler katmaya devam edeceğiz inşallah. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Yüzme havuzlarına kayıtlar devam ediyor

Denizlililerin her dönem yoğun ilgi gösterdiği yüzme kursu kayıtlarının Denizli merkezdeki Kayıhan, İncilipınar, Anafartalar-Dokuzkavaklar ve Çakmak-Karahasanlı Kapalı Yüzme Havuzları için https://apps.denizli.bel.tr/spormerkezionlinebasvuru/ internet adresinden veya Denizli Büyükşehir Belediyesi Spor Merkezi, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ve Yenişehir Spor Merkezi'nden yapılabilecek. İlçelerde yüzme kursuna kayıt yaptırmak isteyenler ise Honaz, Tavas, Acıpayam ve Çivril Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde bulunan kayıt ofislerine müracaat edebilecek. Yüzme kursları ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşların mesai saatleri içerisinde belediyeye ulaşabilecekleri ifade edildi.