Denizli'de 104 litre kaçak viski ele geçirildi

Denizli'de jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 104 litre kaçak sahte bandrollü viski ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Serinhisar ilçesinde alınan istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Şair Eşref Mahallesi'nde bir adrese baskın düzenledi. Baskında değişik markalarda 104 litre kaçak sahte bandrollü viski ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişiye 12 bin 480 TL idari para cezası kesildi.