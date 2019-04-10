Denizli'de 11 yaşında ipte asılı cesedi bulunan çocuk defnedildi

Denizli'de bir anda ortadan kaybolduktan yaklaşık 14 saat sonra inşaatta ipte asılı cesedi bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi. Çocuğun ölümünde internetten online oynanan oyunların payı olup olmadığı ise araştırılmaya devam ediyor.

Serinhisar ilçesi Kayı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Yenice Mahallesi'nde oturan 6. sınıf öğrencisi N.E.K isimli çocuk, önceki gün öğleden sonra bir anda ortadan kayboldu. Uzun süre kendisinden haber alınamayan küçük çocuğun ailesi durumu polise bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri ilçede detaylı bir çalışma yaparak çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polisle birlikte ilçe sakinleri de küçük çocuğun bulunması için arama çalışmalarına katıldı.

N.E.K'den kahreden haber ise dün sabah saatlerinde Kayı Mahallesi'nden geldi. Arama çalışmaları kapsamında boş bina ve inşaatlara bakan ekipler, mahalledeki 2 katlı binanın bodrum katına girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. N.E.K binanın bodrumunda tavana monte edilen ve genellikle hamak asmak için kullanılan çengele iple asılı halde bulundu. N.E.K'nin öldüğü yerde devrilmiş halde ahşap eski bir sandalyede bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi morguna götürülen küçük çocuğun cansız bedeni otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. N.E.K. için ise bugün cenaze töreni gerçekleştirildi.

Küçük çocuğun arkadaşları cenaze namazında saf tuttu

Cenaze töreninde baba M.K. taziyeleri kabul ederken, küçük çocuğun okul arkadaşları da cenaze törenine katıldı. N.E.K.'nin okul arkadaşları da cenaze namazı kıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası N.E.K. Serinhisar Belediyesi Asri Mezarlığında defnedildi.

Cenaze töreninde baba M.K.'nin hayli üzgün olduğu ve güçlükle ayakta durabildiği gözlendi.

Küçük çocuk en son internet kafede görüldü

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, N.E.K'nin önceki gün okula öğleden sonra gitmediği ve evden de ‘ben oyun oynamaya gidiyorum' diyerek çıktığı öğrenildi. Küçük çocuğu gittiği internet kafede gören arkadaşları ise N.E.K'nin kısa süre bir savaş oyun oynadığını, ardından oyun oynayanları yaklaşık 10-15 dakika izledikten sonra kafeden çıktığını belirtti.

Hard disk incelenmeye devam ediyor

N.E.K.'nin internet kafede oyun oynadığı bilgisayarın hard diski polis ekipleri tarafından sökülürken, dijital materyallerin Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendiği kaydedildi. Soruşturma kapsamında küçük çocuğun ölümü ise resmi kayıtlara intihar olarak geçti.

N.E.K.'nin ölümünde internet üzerinden oynanan online oyunların payı olup olmadığı dijital materyallerin incelenmesi sonrası ortaya çıkacak raporda belli olacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.