Denizli'de 11 zehir taciri tutuklandı

Denizli'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda tutuklanan 11 zehir tacirinden kilolarca uyuşturucu maddesi çıktı.

Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 1301 kullanımlık sentetik kannabinoid, 424 gram metamfetamin, 11 gram eroin, 3 adet sentetik ecza hap, 3 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız tüfek ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.