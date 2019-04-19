Denizli'de 112 Acil serviste ambulans sayısı 112'ye yükseldi

Sağlık Bakanlığı tarafından Denizli İl Sağlık Müdürlüğü'ne tahsis edilen tam donanımlı 7 ambulans düzenlenen törenle önceden belirlenen 7 ilçeye gönderildi. Yeni gelen ambulanslarla kentteki 112 Acil serviste ambulans sayısı 112'ye yükseldi.

Denizli Valiliği önünde düzenlenen ambulans dağıtım törenine, Vali Hasan Karahan, Denizli Milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök, Acıpayam Kaymakamı Ali Şanlıer, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ve sağlık çalışanları katıldı. Kentteki ambulans sayısının 112'ye ulaştığını aktaran Vali Hasan Karahan, törende yaptığı konuşmada Denizli'nin sağlık konusunda geldiği öneme değinerek, “ Denizli olarak sağlık imkanları anlamında önemli bir konumdayız ve konumumuzu korumada da yeni yapılan yatırımlar önemli bir yer tutuyor. Denizli'de ambulans sayımımız 112'ye ulaştı. Tabi birde bütün imkanlar en iyi olsa bile bu imkanları kullanmak da çok önemli. 112'de çalışan arkadaşlarımızın özverisi, fedakarlığı başarıyı getiriyor. Ben Sağlık Müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın sağlığına kavuşturmak gibi önemli bir görevi üstleniyorlar” dedi.

“2018 yılında 88 bin vakaya hizmet verdik”

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk ise, kentte 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin 33 Acil Sağlık İstasyonu'nda 476 sağlık çalışanıyla yürütüldüğünü söyleyerek, “2017 yılında 4 yeni ambulans Bakanlığımız tarafından gönderilmişti. 2018 yılında 2 Bakanlığımızdan bir de hayırseverimizden olmak üzere 3 yeni ambulans hizmete girmişti. 2019 yılında da 2 ambulansımızı geçtiğimiz aylarda Çivril'e verdik. Bugün de 7 yeni ambulansla sayımızı 112'ye yükseltiyoruz. Çok şükür ki ilimizde ambulans konusunda çok ciddi bir eksiğimiz kalmadı. Bugün genel olarak baktığımızda 2018 verilerine göre yıllık 88 bin vakaya hizmet vermişiz. Merkezde 4.18 dakika, kırsalda da 12.22 dakika ulaşım süreleriyle oldukça iyi durumdayız. Yeni ambulanslarımızın ilçelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmalardan sonra ambulansların anahtarları ambulansta görevli 112 çalışanlarına teslim edildi.

Törenin ardından ambulanslar Tavas, Acıpayam, Serinhisar, Baklan, Bekilli, Merkezefendi ve Bozkurt ilçelerine gönderildi.