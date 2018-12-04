Denizli'de 112'ye 2018'de 1 milyon 136 bin 697 çağrı yapıldı

Dr. Berna Öztürk, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Acil Çağrı Merkezi'ne 2018 yılında gelen 1 milyon 136 bin 697 çağrının yüzde 43'ü gereksiz çağrılardan oluşmaktadır" dedi.

Öztürk, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla açıklama yaptı. Öztürk, vakaya ulaşırken ambulansın geçiş önceliğine vatandaşlar tarafından özen gösterilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve halkın farkındalığını artırabilmek amacıyla 1-7 Aralık'ın 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası olarak kutlandığını kaydeden Öztürk, "112 Acil Sağlık Hizmetleri herhangi bir acil hastalık veya yaralanma halinde vatandaşın olay yerinden, günün 24 saatinde 112 Acil Çağrı hattını aramasıyla başlar. Çağrılar acil durumuna göre değerlendirilir, olay yerine en yakın ve en uygun istasyondan tam donanımlı ambulans görevlendirilir ve ekip ulaşana kadar arayan kişiye ilk yardım bilgisi verilir. Hasta ya da yaralıya olay yerinde gerekli tıbbi müdahale yapılarak ihtiyaç varsa tedavi göreceği hastaneye nakli sağlanır" dedi.

"Ekiplerimiz merkezde vakaya 4.18 dakikada ulaşmakta"

33 istasyonda 107 ambulans ve 421 sağlık çalışanıyla Acil Sağlık Hizmeti verildiğinin altını çizen Öztürk, "Bir adet kar paletli ambulans, bir adet 4 yaralı taşıma kapasitesi olan ambulans, bir adet yoğun bakım ve obez ambulansı, 2 adet motosikletli acil müdahale ekibi ile birlikte, gerektiğinde Hava Operasyon Merkezi ile irtibata geçilerek ülkemiz genelinde değişik noktalarda bulunan 16 ilde 17 adet ambulans helikopter ve 3 adet ambulans uçak ile hizmet vermekteyiz. 112 Acil Çağrı merkezine gelen çağrılara, ekiplerimiz merkezde 4.18 dakika, kırsalda 12.22 dakika olmak üzere ortalama 7.36 dakikada vakaya ulaşmaktadır" dedi.

"Vakaların yüzde 7,4'üne tıbbi danışmanlık hizmeti verilmiştir"

2018 yılında Denizli'de Acil Çağrı Merkezine yapılan aramalardan da bahseden Uzm. Dr. Öztürk, "Acil Çağrı Merkezi'ne 2018 yılında gelen 1 milyon 136 bin 697 çağrının yüzde 43'ü gereksiz çağrılardan oluşmaktadır. Yine bu çağrıların 80 bin 964'ü İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Sağlık birimine aktarılmaktadır. Bu vakaların yüzde 7,4'üne tıbbi danışmanlık hizmeti verilmiştir. Bir insanın hayatını kurtarmak için saniyelerin bile önemli olduğunu düşünürsek çağrı karşılayan personelin ve ambulans ekiplerinin gereksiz meşguliyetini önlemek daha iyi hizmet verilmesini sağlayacaktır. Ayrıca vatandaşlarımız trafikte ilerleyen ambulansa yol vererek bir hayatın kurtarılmasına yardımcı olacaklarından dolayı ambulansın geçiş önceliğine daha duyarlı olmaları gerekmektedir" ifadelerini kaydetti.