Denizli'de 112'ye 565 bin gereksiz çağrı yapıldı

Denizli'de 2022 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen çağrıların rakamları ve dağılımı açıklandı.

Denizli Valiliği 2022 yılında gelen çağrıları yayımladı. Yapılan açıklamada, “2022 yılında 112 AÇM ye gelen çağrı sayısı toplamda 1 milyon 129 bin 708'dir. Aylık ortalama çağrı sayısı 94 bin 142 olarak ölçülmüştür. Günlük ortalama çağrı sayısı 3 bin - 3 bin 500 civarındadır. Bu çağrılar ortalama 1,42 saniye gibi kısa sürede cevaplanmıştır. Bu değer Avrupa Çağrı Merkezleri Derneğince yayınlanan kalite kriterleri standartlarındadır. 2022 yılında tüm gelen çağrıların, 563 bin 976'sı (yüzde 50) ilgili kurumlara aktarılarak vaka koordinasyonu yapılmıştır. Kurumlara Acil niteliğinde olmayan gereksiz arama, danışma gibi çağrı sayısı ise 565 bin 732 (yüzde 50) dir. Bu oran, Denizli 112 Acil Çağrı Merkezinin ilk açıldığı yıllarda yüzde 76 civarındayken, il bazında yapılan tanıtım çalışmalarıyla acil olmayan ve gereksiz veya asılsız çağrıların azalması sağlamıştır. Bu değer Türkiye ortalamasında oldukça iyi bir orandır. Denizli 112 Acil çağrı merkezi kayıtlarına göre 2022 yılında Denizli genelinde müdahale edilen vaka sayıları toplamı; 340 bin 774'dür” ” ifadelerine yer verildi.

Aylık olarak yaklaşık 28 bin 397, günlük ise yaklaşık 950 civarında vaka, Acil Çağrı Merkezinden yönetilmişken, vaka sayılarının ve oranlarının kurumlara göre dağılımında; emniyet 211 bin 373, sağlık 95 bin 597, jandarma 24 bin 591, itfaiye 8 bin 107, orman bin 050, AFAD 56 oldu.