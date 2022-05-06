Denizli'de 127 bin kaynak kitap sınava hazırlanan öğrencilere ulaştırılıyor

Dağıtım planı çerçevesinde Denizli'nin 19 ilçesinin tamamında eğitim öğretim gören 8. ve 12. sınıf öğrencilerine, TYT ve LGS çalışma kitabı olmak üzere toplam 127 bin 620 yardımcı kaynak dağıtılacak.

Ücretsiz olarak öğrencilere temin edilen yardımcı kaynakların öğrenci ve öğretmenler tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı LGS ve YKS'ye girecek olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yararlanması adına yeni bir adım daha attı. Velilerin üzerindeki maddi yükü de kaldıracak olan bu adımla birlikte hazırlanan LGS ve YKS Çalışma kitapları toplam 12 milyon adet basılarak 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin ücretsiz kullanması için dağıtılmaya başlandı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü de basımı tamamlanarak 81 ile gönderilen yardımcı kaynakları öğrencilere ulaştırmaya başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Pamukkale İlçesi Hacı İbrahim Cin Ortaokulu ve Merkezefendi İlçesi Lütfi Ege Anadolu Lisesi öğrencileriyle sınıflarında bir araya gelerek ücretsiz kaynak kitaplarını şahsen öğrencilerle buluşturdu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 2022 yılı sonuna kadar 100 milyon yardımcı kaynak kitabın öğrencilerin kullanımına sunulacağına dair sözünü hatırlatan İl Milli Eğitim Müdürü Ekici, konuşmasında; “Her bir öğrencimizin ayrı ayrı hedefleri ayrı ayrı hayalleri var. 2 yılı bulan salgın sürecinin öğrencilerimize olan etkilerini ortadan kaldırmak adına ve sahip oldukları hedefleri gerçekleştirmelerine yardımcı olmak noktasında Bakanlığımız tarafından birçok çalışma gerçekleştiriliyor. İçerisinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılının başından bu yana hiç ara vermeden yüz yüze eğitime devam ettik. Okullarımızı açık tutarak aldığımız tedbirlerin de yardımıyla salgın mücadelesini sürdürürken aynı zamanda öğrencilerimize sunduğumuz yardımcı kaynak desteğiyle birlikte öğrenme kayıplarını ortadan kaldıracak adımlar attık“ dedi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan dağıtım planı çerçevesinde Denizli'nin 19 ilçesinin tamamında eğitim öğretim gören 8. ve 12. Sınıf öğrencilerine; TYT ve LGS çalışma kitabı olmak üzere toplam 127 bin 620 yardımcı kaynak dağıtılacak.