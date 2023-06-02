Denizli'de 13 bin 443 öğrenci LGS'de ter dökecek

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de hafta sonu yapılacak olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 13 bin 443 öğrencinin tek dökeceği bildirildi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesindeki merkezi sınav, 4 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek. Denizli genelinde 249 okuldaki bin 136 salonda 13 bin 443 öğrencinin katılacağı sınav, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde uygulanacak.

LGS'ye girecek öğrencilere başarılar dileyen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Öğrencilerimizin güvenli bir şekilde sınavlara katılmaları için, sınav yapılacak okullarımızda gerekli tedbirler alınmıştır. Her türlü planlama yapılarak okullarımız sınava hazır hâle getirilmiştir.

Geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimiz, sınava büyük emekler vererek hazırlandılar. Hayatta verilen hiçbir emeğin karşılıksız kalmayacağına inanıyoruz. Derslerine sabırla ve inançla düzenli ve planlı olarak çalışan öğrencilerimiz, sınavlardan en güzel neticeyi alacaklardır. Çocuklarımız, hedeflerine ulaşmak için emin adımlarla ilerledikçe başarı da doğal bir süreç olarak kendiliğinden gelecektir. Öğrencilerimizin yetişmesinde büyük gayret gösteren değerli öğretmenlerimize ve fedakâr velilerimize teşekkür ediyorum. Liselere Geçiş Sistemi çerçevesinde yapılacak olan sınavda öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum” dedi.