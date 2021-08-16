Denizli'de 15 sokak satıcısı çok sayıda madde ile yakalandı

Denizli'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda ve türde uyuşturucum madde ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik timleri kent genelinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Düzenlenen operasyonlar kapsamında 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve üst aramalarında ise 2 kilo 529 gram metamfetamin, 192 gram esrar, 353 kullanımlık sentetik kannabinoid, çeşitli cins ve miktarlarda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet mermi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.