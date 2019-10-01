Denizli'de 16 kilogram esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi

Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda evinde yaklaşık 16 kilogram kubar esrar ile yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıs adliyeye çıkarılırken basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

Çal İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ilçede son yılların en başarılı uyuşturucu operasyonlarından birine imza attı. Aldığı istihbarat üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Denizler Mahallesi'nde İ.A., isimli şahsın yaşadığı eve baskın düzenledi. Operasyonda, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 16 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Evde ayrıca ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonrası jandarma ekipleri İ.A., isimli şahsı gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şahıs adliye girişinde kendisini görüntülemek için bekleyen basın mensuplarının ‘gençlerimizi zehirleyecektiniz, pişman mısınız?' gibi sorularını da yanıtsız bıraktı.

Şahsın öğle saatlerinden mahkeme sevk edilmesi bekleniyor.