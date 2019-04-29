Denizli'de 160 gence spor malzemesi dağıtıldı

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, ‘oku, düşün, spor yap, hayatı yakala' projesi kapsamında kentteki 160 gence spor malzemesi dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje kapsamında geçtiğimiz hafta sonu spor malzemesi dağıtımı ve turnuvaların kura çekimi, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonunda gerçekleştirildi. 160 gence malzeme dağıtıldığı etkinliğe Vali Yardımcısı Hakkı Ünal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şener Bayram'da katıldı.

Pamukkale, Merkezefendi ve Honaz ilçelerinde ikamet eden 160 öğrenci spor yapacak. Sporun yanı sıra ile düşünce teknikleri ve zihinsel pratik eğitimleriyle öğrencilerin önemli kazanımlara sahip olması hedefleniyor. Proje gençlerin alışkanlıklarını spora yönlendirmek ve lisanslı sporcular olarak önlerinin açılması yönünde önemli bir adım olduğu vurgulandı.

Projede planlanan faaliyetler hakkında bilgiler veren İbanoğlu, sportif faaliyetlerde başarılı olan gençleri doğa ve deniz kampına göndereceklerini kaydetti.