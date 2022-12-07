Denizli'de 17 bin öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor

Denizli'de taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrenciler, okul pansiyonlarında ücretsiz yatılı kalan öğrenciler, özel eğitim öğrencileri ile okul öncesi eğitimdeki öğrenciler olmak üzere toplamda 17 bin kişi ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

Millî Eğitim Bakanlığının eğitimde fırsat eşitliği politikası doğrultusunda öğrencilerin eğitime erişimleri her geçen gün daha da kolaylaşıyor. Taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrenciler, okul pansiyonlarında ücretsiz yatılı kalan öğrenciler ve özel eğitim öğrencileri ile okul öncesi eğitimdeki öğrenciler ücretsiz yemek hizmetinden her gün yararlanıyor. Öğrencileri akademik eğitimlerinin yanı sıra bedensel gelişimlerini de ön planda tutulmasının ardından Denizli'de 17 bin 165 öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti veriliyor.

Bakanlıkça her gün öğrencilere ücretsiz olarak yararlandırılan yemeğin mutfağına giderek lisedeki üretim aşamalarını yerinde gören İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, “Bakanlığımız eğitimde fırsat eşitliğini her geçen gün daha da güçlendiriyor. Bakanlığımızca öğrencilerimize verilen ücretsiz yemek hizmeti de önemli bir destek programıdır. Öğrencilerimizin akademik eğitimlerinin yanı sıra bedensel gelişimlerini de ön planda tutan Milli Eğitim Bakanlığımızca, taşımalı eğitim, okul öncesi eğitim ve pansiyonlarda kalan ilimizde toplam 17 bin 165 öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti veriyor. Meslek liselerimiz ve diğer eğitim kademelerindeki tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.

Taşımalı eğitim çerçevesinde ücretsiz öğlen yemeği hizmetinden yararlanan öğrenciler; yemeklerinin sıcak bir şekilde kendilerine sunulmasından, lezzetlerinden ve hijyenik ortamlarda faydalandıklarından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.