Denizli'de 19 ilçe 622 mahalleye büyük hizmet

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü(DESKİ) alt yapı kapsamında Denizli'de önemli başarılara imza attığını vurgularken Denizli'nin alt yapı anlamında Türkiye'nin en yeni ve modern altyapısına sahip olduğunu ifade etti. DESKİ Genel Müdürlüğü ilk günden itibaren 19 ilçe ve 622 mahallede pek çok hizmet verdi.

2014 yılında Büyükşehir ile birlikte kurulan DESKİ Genel Müdürlüğü'nün faaliyetlerini anlatan Başkan Zolan, DESKİ'nin kurulduğu ilk günden itibaren 19 ilçe ve 622 mahallede pek çok önemli hizmetlere imza attığını belirterek Başkan Zolan, “2014 yılında bu yürüyüş başladı. 19 ilçemiz 622 mahallemize hizmet etme noktasında gece gündüz çalışıldı, gayret edildi. Geçmişte pek çok sıkıntı yaşandı, 10-15 gün suları kesik, suya ulaşamayan mahalleler vardı. DESKİ'nin kurulmasıyla birlikte şehrin bütün noktalarına aynı hizmeti götürme gayreti vardı. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, nerede ihtiyaç, aciliyet var, oraya çare bulmaya gayret sarf edildi” dedi.

Başkan Zolan, suyun ve altyapının önemi vurgularken, “Su hayattır, suyun olmadığı yerde sağlıktan bahsetmek olmaz. Biz ya kendi ikbalimizi düşünecektik, tozlu, çamurlu işlere girmeyecektik, ya da şehrin geleceğini, gelecek nesillerin sıkıntı yaşamaması için kendi geleceğimizi bir kenara bırakıp bu işlere girecektik. Bizim tercihimiz ikincisi oldu, kendi ikbalimizle ilgili bir tercihte bulunmadık” diye konuştu.

"Alt yapı varsa üste her şey yakışır"

Bir şehir için en önemli önceliğin altyapı olduğunu belirten Başkan Zolan, “Eğer bir şehir de altyapı varsa üste ne yapsanız yakışır. Denizli altyapı anlamında Türkiye'nin en yeni ve modern altyapısına sahiptir. 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, kurucu meclisimizin aldığı kararlar ile işin en altından, en hassasından, en zorundan ama en doğrusundan başladık. Şehrimizin merkezinde ve ilçelerimizde birçok sorunu çözdük. Şehrin merkezinde altyapı yapmamış, yüzde 60 kaçak olan hatlarımızı değiştirmemiş olsaydık bugün Denizli susuzdu. Şehrin bu sorununu görmezden gelip geçseydim, şehrin yarısı susuz, diğer gün öteki yarısı susuz kalacaktı” diye konuştu.

"Çeşmeden akan suyumuzu yeni doğmuş bebeğimize verebiliriz"

Şebeke suyunun son derece sağlıklı ve temiz olduğuna dikkat çeken Başkan Zolan, “Çeşmeden akan suyumuzu yeni doğmuş bebeğimize verebiliriz. Pet şişe ve damacana sularından bizim suyumuz daha temiz ve sağlıklı” dedi.