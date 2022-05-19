Denizli'de 19 Mayıs coşkuyla kutlanıyor

Denizli'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Kent meydanında 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla 103 balon havaya protokol ve öğrenciler tarafından bırakıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri, valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk töreni ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Denizli Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda sona erdi. Kent meydanında düzenlenen törene, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Garnizon Komutanı Albay Cengiz Güven, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

19 Mayıs etkinlikleri çerçevesinde açılış konuşmasının ardından çeşitli branşlardan sporcular gösteri düzenledi. Protokol ve öğrenciler tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle 103 balonu havaya bırakılmasıyla etkinlikler sona erdi.