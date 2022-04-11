Denizli'de '2. Abdülhamit Han' oyunu beğeni topladı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin Ramazan ayına özel düzenlediği etkinlikler usta sanatçı Ahmet Yenilmez'in '2. Abdülhamit Han' adlı tiyatro oyunu ile devam etti. Bu hafta da ramazan gecelerine renk katacak birbirinden güzel etkinlikler Denizlililer için sahnelenecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların ramazan ayını dolu dolu yaşaması için hazırladığı özel programlar devam ediyor. Saat 20.30'dan itibaren eski ramazanları aratmayan etkinliklerin sunulduğu Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sevilen sanatçı Ahmet Yenilmez'in 2. Abdülhamit Han adlı tiyatro oyunu sahne aldı. Programa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Usta sanatçı Ahmet Yenilmez'in kaleme aldığı Sultan 2. Abdülhamid Han'ın şehzadelik günlerinden başlayıp son günlerine kadar olan dönemini baba-kız ilişkisi üzerinden anlatan oyun büyük beğeni topladı. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı eser izleyicilerden büyük alkış topladı. Gecenin sonunda Genel Sekreter Yardımcısı Akbulut, sanatçı Yenilmez'e üzerinde Denizli hırızu bulunan kaide verdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 7'den 70'e herkese hitap eden ramazan etkinlikleri doludizgin devam ederken bu hafta da birbirinden güzel programlar saat 20.30'dan itibaren vatandaşların karşısına çıkacak.