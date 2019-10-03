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Denizli'de 2 kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Denizli’de iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Denizli'de iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Sarayköy ilçesi Altıntepe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali Duran idaresindeki 20 PR 032 plakalı kamyonet, plakası henüz tespit edilemeyen İbrahim Yüce yönetimindeki kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanarak araç içinde sıkışan her iki araç sürücüsü ile birlikte Emrah Yüce ve Rıdvan Lokman yaralandı. Yaralılar araçların içerisinde çıkarıldıktan sonra ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.


Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

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