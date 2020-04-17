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Denizli'de 2 katlı ev alev alev yandı

Denizli’de 2 katlı metruk bina çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Denizli'de 2 katlı metruk bina çıkan yangında alevlere teslim oldu. Binadan yükselen alevler birkaç yüz metre uzaktan görünürken, evin yangın esnasında boş olması olası bir facianın önüne geçti.



Yangın, akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 2481 Sokak üzerinde bulunan 2 katlı binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı evden alev ve dumanlar yükselmeye başladı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın çok sayıda itfaiye aracı ve personelinin yaptığı çalışma ile yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınabildi. Yangın esnasında binadaki elektrik tesisatı ve yanından geçen elektrik direklerinde de zaman zaman küçük çaplı patlamalar oldu. İtfaiye ekipleri her şeye rağmen yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürdü.


Ölen ya da yaralanın olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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