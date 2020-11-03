Denizli'de 2 mahalle 14 gün karantina altına alındı

Denizli'de korona virüs tedbirleri kapsamında 2 mahalle karantina altına alındığı belirtildi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında 2 mahallenin karantina altına alındığı bildirildi. Çardak Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Kaymakam Ökkeş Furkan Karakurt başkanlığında Covid-19 tedbirleri kapsamında olağanüstü toplandığı belirtildi. Çardak ilçesinin Gemişli ve Gemişpınarı mahallelerinde pozitif vakalara rastlandığı ve alınan karar gereği karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Açıklanan kararda, “Gemişli ve Gemişpınarı mahallelerimizde korona virüs vakalarının artması nedeniyle, pandemi ile etkin mücadele ve hastalık yayılımının önlenmesi açısından mahallelerin 02.11.2020 tarih ve 18.00'den itibaren 14 gün giriş ve çıkışların kapatılarak karantinaya alınmasına ve karantina sonunda vaka durumunun değerlendirilmesine” karar verildiği açıklandı.

Öte yandan, ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin giriş ve çıkışlara izin vermediği, mahallelerin bağlantı yollarının ise kapatıldığı öğrenildi. Vatandaşların karantina süresi içerisinde zaruri ihtiyaçlar dışında evden çıkmayacağı ve sağlık kontrollerinin ise sağlık ekipleri tarafından izleneceği bildirildi.