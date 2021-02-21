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Denizli'de 2 mahallede su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, içme suyu deposundaki bakım ve tamir çalışmaları nedeniyle 22 Şubat 2021 Pazartesi günü Bekilli ilçesinin Poyrazlı ve Sırıklı mahallelerinde su kesintisine gideceğini duyurdu.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidilecek. Bu kapsamda, 22 Şubat 2021 Pazartesi günü 08:00 ile 18:00 saatleri arasında Bekilli ilçesi Poyrazlı ve Sırıklı Mahallelerinde içme suyu deposundaki bakım ve tamir çalışmalarından dolayı planlı su kesintisi yapılacak. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek.

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