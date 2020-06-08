İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Denizli'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Denizli’nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Tavas ilçesi Pınarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Aycan K. idaresindeki 20 YR 937 otomobil, Mesut K. yönetimindeki 20 ABD 51 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mesut K. ve 2 çocuğu yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan 1 çocuğu kurtardı. Yaralılar ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.


Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.